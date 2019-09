Diaspo #111 : Youssef Nafaa, un serial-entrepreneur marocain au Texas

Lorsqu’il a envisagé pour la première fois de quitter sa ville natale pour étudier à l’étranger, Youssef Nafaa a souhaité «faire son propre voyage». Né dans la périphérie de Kénitra, ce restaurateur aujourd’hui basé à Houston avait 21 ans lorsqu’il a opté pour Chicago afin de poursuivre ses études supérieures.

Son voyage ne fut cependant pas un long fleuve tranquille. En 1988, peu de temps après son arrivée aux Etats-Unis, son père décède. Fini l’université ; Youssef Nafaa doit trouver un emploi. «Je devais subvenir aux besoins de ma mère, de mes frères et sœurs. Je suis passé de mes projets d’études et des rêves que je nourrissais à devoir rapidemment trouver un emploi», nous raconte-t-il.

Youssef Nafaa trouve un travail dans le secteur de la restauration, un domaine qu’il prend en affection très vite et dans lequel il décide de faire carrière. Quelques années plus tard, le Marocain retourne finalement sur les bancs de l’école, cette fois-ci dans le but d’obtenir un diplôme en arts culinaires.

Toujours à Chicago, Youssef Nafaa travaille dans différents endroits. Et en tant que chef, il parvient à attirer l’attention d’une chaîne alimentaire qui voit en son savoir-faire un potentiel. «J’ai été embauché comme consultant au Texas», précise-t-il. Il quitte ainsi Chicago pour Houston.

Un entrepreneur aux multiples casquettes

S’il parvient à acquérir une certaine expertise au sein de cette chaîne alimentaire, il décide par la suite de jouer gros et de créer sa propre entreprise avec les plats qu’il rêve de servir. «Avec l’entreprise pour laquelle je travaillais, j’ai réussi à acquérir sept restaurants, mais c’était avant tout des restaurants familiaux et ce n’était pas exactement ce que je voulais faire», dit-il. «Ce fut cependant une étape qui m’a conduit vers un plus haut niveau.»

En 1998, il ouvre son premier restaurant. «C’était un restaurant de tapas à Houston. Ce fut un succès», se souvient-il, non sans fierté. Un an plus tard, l’entrepreneur ouvre un deuxième restaurant, «Mia Bella», dans le centre-ville de Houston, spécialisé dans la cuisine italienne.

Sa carrière prend un autre tournant au Texas, où il ouvre d’autres restaurants en proposant des cuisines uniques et variées. «J’étais un chef et un entrepreneur dingue ! Je me souviens qu’à un moment donné, j’avais cinq restaurants et ils étaient tous différents.»

En 2004, il se lance dans une nouvelle aventure en ouvrant une crêperie qu’il baptise «Coco». «C’est un café qui sert des crêpes et des glaces. C’est devenu un endroit très populaire dans le quartier. À l’heure actuelle, nous en avons dix et nous en ouvrirons d’autres l’année prochaine dans tout le pays», souligne-t-il.

Une chaîne de restauration rapide marocaine

En plus de ses projets dans la restauration aux Etats-Unis, Youssef Nafaa a autrefois tenté de créer une entreprise au Maroc… avant d’essuyer quelques déceptions. «Il y a quelques années, j’ai lancé un projet destiné à aider les Marocains à exporter leurs produits aux États-Unis, mais j’ai rencontré beaucoup de difficultés», regrette-t-il.

«J’ai dépensé beaucoup d’argent, près de 250 000 dollars, et j’ai fini par partir parce que je n’ai pas trouvé un climat propice aux affaires. J’ai simplement abandonné.» Youssef Nafaa

Une tentative infructueuse qui a poussé le chef à se concentrer sur ce qu’il maîtrise le mieux : la restauration. Et c’est une bonne nouvelle pour les amateurs de cuisine marocaine aux Etats-Unis : Youssef Nafaa nous a annoncé qu’il va lancer très prochainement sa chaîne de restauration rapide marocaine.

Baptisée «Zoa», ce projet est le premier du genre. Cette chaîne présenterait, selon le restaurateur, des «saveurs marocaines authentiques, modernes, rapides, saines et naturelles». «On voudrait proposer de la nourriture marocaine dans un sandwich, comme les batbouts, c’est-à-dire du pain marocain farci de kefta ou de poulet», explique-t-il. L’établissement devrait ouvrir ses portes en janvier 2020. Une nouvelle aventure pour le serial-entrepreneur.