Ceuta : Le Maroc veut recenser les porteuses pour limiter leur passage de la frontière

Les autorités marocaines préparent actuellement un recensement des porteuses de marchandises dans le but de limiter le nombre d’entre elles qui franchissent la frontière avec Ceuta, indique le journal Alyaoum 24.

Elles auraient en effet «discrètement» commencé à dresser un inventaire de ces travailleuses et étudieraient la possibilité de créer un plan d’emploi alternatif pour ces dernières. Ce recensement a pour but, selon les informations d’Alyaoum 24, de limiter leur passage à la frontière entre Ceuta et le Maroc, dans le but de mieux organiser les traversées.

Les autorités locales de Tétouan et de Fnideq pourraient quant à elles leur offrir des emplois alternatifs. Selon des sources des autorités locales de Tétouan, ce programme d’emplois alternatifs serait destiné, dans un premier temps, aux travailleurs hommes afin de leur permettre de s’intégrer dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Pour rappel, une porteuse de marchandises est décédée mercredi 18 septembre dernier alors qu’elle attendait du côté marocain l’accès à Ceuta. El Faro de Ceuta avait insisté sur les «conditions inhumaines» de cette longue attente, rappelant que ces femmes peuvent «dormir dehors sans pouvoir quitter leur place», de peur que celle-ci ne soit prise par quelqu’un d’autre.