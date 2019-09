Casablanca : Une première journée exceptionnelle de la 19e édition de L’Boulevard 

La première journée consacrée au rap et au hip hop de la compétition Tremplin, faisant partie de la 19e édition de L’Boulevard ayant démarré vendredi à Casablanca, a su tenir ses promesses. «Avant même que la musique n’envahisse le stade du R.U.C., la pelouse s’est animée au rythme du souk et de ses stands, des danseurs amateurs ou encore des enfants venus participer à L’Pitch», rapporte le communiqué des organisateurs.

A la compétition Tremplin et sous le soleil, les huit rappeurs ou formations hip hop — issus de Deroua, Rabat, Safi, Salé, Berrechid et Casablanca —ont redoublé de punchlines pour conquérir le public. A la tombée de la nuit, les artistes invités ont succédé aux rappeurs en herbe. D’abord D’Zak, grand gagnant du Tremplin 2018, dont la popularité ne cesse de grandir auprès du public, puis Moonaya, rappeuse bénino-sénégalaise à la forte personnalité et à l’énergie rayonnante, suivie de Dollypran, véritable phénomène de la trap marocaine. Sur le morceau Taach, plusieurs trublions de la nouvelle scène rap, à l’instar de Toto, Spleux ou encore Young Loun se sont joints à lui.

Le public a dansé jusqu’au bout de la nuit, sur les assonances de Dollypran comme sur le rap hardcore aux influences punk-rock du groupe hollandais de Dope D.O.D, clou de cette première soirée.