La pilote marocaine Hind Barch inhumée à Montréal

Les obsèques de la jeune pilote marocaine Hind Barch, décédée dans le crash de son avion Cessna, se sont déroulées mardi à Montréal. Après les prières d'Addohr et du mort, la dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière musulman de Laval (Québec) en présence des membres de sa famille, du Consul général du Maroc à Montréal, du représentant de l’ambassadeur du Maroc au Canada, des membres de la communauté marocaine et musulmane et des personnalités de divers horizons, ainsi que des proches et amis de la défunte.

Dans une déclaration à la MAP, l'ambassadrice du Maroc à Ottawa, Souriya Otmani a souligné que dans de telles circonstances aussi douloureuses, l'ambassade se doit d’être proche des membres de notre communauté. Consul général du Maroc à Montréal, Fouad Kadmiri a pour sa part indiqué l'importance d'être présents aux côtés des membres de la famille de la défunte.

L’élève pilote Hind Barch (22 ans) est décédée dans le crash de son avion le 4 septembre dans la région d’Estrie, au Québec. Une enquête a été ouverte par la police québécoise en collaboration avec le Bureau de la sécurité des transports pour élucider les circonstances de l’accident.