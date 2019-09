Ceuta : Le nombre de domestiques marocaines dépasse les 2 000

Le nombre de femmes marocaines travaillant en tant que domestiques à Ceuta a augmenté de 52%, dépassant pour la première fois les 2 000 personnes, indique l’agence Europa Press.

Le pourcentage de femmes qui continuent de travailler de façon irrégulière dans des maisons à Ceuta est toujours d’environ 50%. «Bien qu’il n’y ait pas de recensement officiel, on estime qu’environ 4 000 femmes marocaines traversent quotidiennement la frontière entre Ceuta et le Maroc pour effectuer un travail salarié, principalement en tant que domestiques dans un secteur féminisé et à forte demande», indique la chercheuse Nuria Galán dans une thèse doctorale portant sur ce secteur.

Selon la chercheuse, «les mouvements migratoires transfrontaliers de ces femmes sont motivés par le manque d’emplois dans leur pays d’origine et la nécessité de répondre aux besoins économiques de leurs familles. Seules les personnes ayant fait des études rejettent le travail domestique comme une opportunité d’emploi rentable et recherchent à Ceuta la possibilité d’apprendre l’espagnol dans l’espoir de trouver un meilleur emploi».