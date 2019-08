France : Un mort et plusieurs blessés dans une attaque au couteau à Villeurbanne

Samedi après-midi à la station de métro Laurent Bonnevay, dans la commune de Villeurbanne près de Lyon (France), une attaque au couteau est survenue lorsqu’un individu s’est attaqué aux passants. Un bilan provisoire des pompiers indique qu’une personne a été tuée et neuf autres ont été blessées, dont trois grièvement.

Selon l’AFP, l’assaillant a été placé en garde à vue, mais la police recherche un deuxième suspect. Quant aux motivations de cet acte, ils ne sont pas encore connus.

L’attaque s’est déroulée peu avant 17 heures, ce qui a nécessité l’intervention des policiers du Raid et la mobilisation d’une cinquantaine de pompiers. Selon la même source, le périmètre de la station du métro a été bouclé, tandis que la compagnie de transports en commun TCL a indiqué que plusieurs arrêts de bus éétaient plus desservis dans la zone à cause de l’intervention de la police.