Casablanca : Le Consulat des Etats-Unis entame le projet de construction de son nouveau siège

Le consulat général des États-Unis à Casablanca a entamé le projet de construction de ses nouveaux locaux à Casablanca. Ainsi, les 25 et 26 juillet, le consulat américain et le Bureau des opérations de construction relevant du Département d’Etat américain ont tenu une rencontre avec des entreprises marocaines de BTP autour dudit projet. Un communiqué du consulat, parvenu ce jeudi à Yabiladi, précise que la conférence, qui a eu lieu dans un grand Hôtel de Casablanca, a attiré une quinzaine d'entreprises marocaines souhaitant collaborer avec les entreprises américaines sélectionnées pour construire le nouveau complexe.

«Le consulat des États-Unis a organisé cet événement afin de susciter l’intérêt des entreprises et des fournisseurs souhaitant participer à la construction du nouvel édifice», poursuit le communiqué. Citée par ce dernier, Jennifer Rasamimanana, consule générale des États-Unis à Casablanca, a déclaré que son équipe attendait les nouveaux locaux avec impatience. «Casablanca continue de se développer en tant que hub de classe mondiale pour les affaires, les médias, le commerce et le tourisme, et notre établissement diplomatique doit également répondre aux critères d’un établissement de classe mondiale», a-t-elle ajouté lors de la conférence.

Composé de plusieurs bâtiments, ce nouveau complexe à usage mixte occupera près de 3 hectares de la zone Casa-Anfa, près du site de l'ancien aéroport de Casablanca. Le cabinet d'architectes qui a conçu le projet a parcouru le Maroc pour inclure des éléments de design inspirés des traditions architecturales marocaines.

Situé à quelques minutes de marche de deux stations de Tramway, le nouveau consulat sera accessible aux transports en commun et incorporera des éléments de conception respectueux de l'environnement, incluant des espaces verts et de l’énergie solaire, détaille le communiqué.

Les travaux de construction devraient démarrer durant la deuxième moitié de l’année 2020.