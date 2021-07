Quand Mohammed V se rendait au Caire pour écouter Abdelbasset réciter le Coran

Le cheikh et Qari égyptien Abdelbasset Abdessamad (1927-1988) est considéré comme l'un des lecteurs du Coran les plus célèbres dans le monde islamique. Il était tellement populaire qu’il a été surnommé «la Voix de la Mecque».

Les Egyptiens ont découvert sa voix et son style uniques de la lecture des versets du Coran, lorsqu'il fut convoqué pour la première fois à la radio égyptienne en 1952. Dès lors, sa renommée dépassa les frontières de son pays, reçevant de nombreuses invitations pour réciter le Coran lors d'occasions officielles dans différents Etats, comme l'Indonésie, l'Arabie saoudite, la Palestine, l'Irak, l'Inde, l'Ouganda, le Maroc et l'Afrique du Sud. Des milliers de personnes se rendaient dans les mosquées pour écouter sa lecture.

Abdelbasset et Mohammed V, une amitié et un amour pour le Coran

Abdelbasset Abdessamad occupait même une position particulière auprès de nombreux dirigeants musulmans, dont certains veillaient à le recevoir personnellement à l'aéroport. Parmi eux le roi Mohammed V, qui faisait partie des plus grands admirateurs de la voix du Qari égyptien.

Tariq Abdessamad, fils du cheikh Abdelbasset Abdessamad, a déclaré dans une interview accordée au journal londonien Asharq Al-Awsat que son père était apprécié par beaucoup de rois et de princes dans le monde. «Le roi Mohammed V aimait entendre la voix de mon père. Il lui avait à maintes reprises proposé d’aller vivre au Maroc mais il a refusé car il aimait l'Egypte», a-t-il confié.

Le fils d’Abdelbasset Abdessamad a ajouté que le monarque marocain «venait spécialement en Egypte et se rendait à la mosquée de Sayyida Nafisa (au sud du Caire) pour écouter le Coran» récité par le célèbre Qari : «Ils restaient dans la mosquée jusqu’à l’aube».

Son frère, Hisham Abdessamad a déclaré dans une interview accordée au quotidien marocain Al-Tajdid que le Qari égyptien avait entretenu des relations étroites avec son ami le roi du Maroc. «Il l'appelait au téléphone pour se donner rendez-vous au Caire afin d'écouter la récitation du Coran», a-t-il précisé. Le roi et le Qari «se retrouvaient ensemble à la mosquée Sayyida Nafisa à l'aube et restaient après la prière pour qu’Abdelbasset Abdessamad récite le Coran jusqu'au lever du soleil».

Mohammed V et Hassan II dans une mosquée à Rabat. / Ph. G.I.

Abdelbasset Abdessamad avait lui-même évoqué l’invitation du roi Mohammed V pour aller s’installer au Maroc. Lors d'une émission d’une chaîne égyptienne, le Qari s’était rappelé d’une fois où il avait fini de réciter le Coran, un responsable du gouvernement marocain était venu pour lui dire que : «Sa Majesté vous demande de venir s’installer au Maroc de façon permanente et toutes vos demandes seront satisfaites».

Une invitation transmise par Mohammed VI lui-même au Qari égyptien

Dans un autre entretien avec le média égyptien Dostor, Tariq Abdessamad a déclaré que son père avait été invité à la cérémonie d’inauguration du Haut barrage d'Assouan en Egypte par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Ce jour-là, le roi du Maroc était aussi présent. «Il lui a demandé d’accepter la nationalité marocaine, d’aller vivre au Maroc et de devenir le Qari du palais», a confié Tariq Abdessamad. Mais son père remerciera le roi du Maroc avant de décliner poliment son offre.

Le Qari égyptien Abdelbasset Abdessamad. / Ph. DR

Son autre fils, Hisham reprend la réponse de son père qu’il lui aurait confiée par la suite.

«Je promets de venir vous voir au Maroc à chaque fois que les conditions me le permettront, car mon séjour au Maroc ne me sera pas facile. C'est mon pays et ma famille, et je ne peux pas les quitter. En dépit de mes fréquents voyages et de mon absence d'Égypte, mon envie d’y retourner est inévitable et rend facile mes voyages.»