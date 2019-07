Service militaire : Le premier groupe des appelés rejoint les casernes après Aid Al Adha

Les Forces armées royales (FAR) vont accueillir le premier groupe des appelés au service militaire obligatoire juste après l’Aïd Al Adha. Selon le journal Assabah de ce vendredi, les parents ou les tuteurs des conscrits ont été avisés de l’approche de la date de la visite médicale.

Des sources autorisées indiquent au média que les assujettis devront remplir le formulaire d’engagement avant de subir l’examen médical prévu pour le 19 août prochain. «Pour ce faire, les FAR ont mobilisé 17 unités médicales et réquisitionné des bus et des trains pour les transporter vers les lieux de leur rassemblement avant de sélectionner 15 000 recrues sur une liste qui comporte 25 000 candidats», précise le journal.

«A l'issue de la sélection, qui durera près de 12 jours, ceux qui sont aptes à effectuer le service militaire durant une année à partir du 1er septembre rejoindront les casernes qui sont fin prêtes. L’inspecteur général des FAR, le général Abdelfattah Louarak, a donné ses instructions aux responsables militaires pour les accueillir dans les meilleures conditions», enchaîne-t-il.

Les appelés seront soumis à une formation mixte de quatre mois, comportant des matières comme l’éducation civique, l’histoire et l’organisation militaires, la discipline collective et l’éducation physique, avant d’être affectés à un corps de troupe spécial qui pourrait être de combat, d’appui ou de logistique. Il s’agit d’un «entrainement militaire technique durant un mois qui sera suivi par un stage professionnel et de développement de compétences d’une durée de huit mois», conclut Assabah, cité par Le 360.

Institué pour la première fois au Maroc en 1966 avant d’être abrogé en août 2006 par décret royal, le service militaire obligatoire a été réinstauré au Maroc, douze ans après son abolition. C’est lors d’un conseil du gouvernement, suivi d’un conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI que la Loi n°44.18 relatif au service militaire a été approuvée.