Conseil des ministres : Série de nominations à l’Intérieur et aux Affaires étrangères

Le Conseil des ministres, tenu lundi 20 août, a approuvé le projet de loi n°44-18 portant sur le service militaire obligatoire, indique sommairement le Secrétariat général du gouvernement dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Le texte des services de Mohamed El Hajoui annonce également la nomination de plusieurs wali et gouverneurs dans l’Administration territoriale et l’Administration centrale du ministère de l’Intérieur au nombre de 36. On apprend que sur la liste figure le nouveau wali de la région Marrakech-Safi, Kaïs Lahlou.

Le ministère des Affaires étrangères est concerné par cette vague de nomination avec la désignation de 14 nouveaux ambassadeurs. Youssef Lamarani, actuellement chargé de mission au sein du cabinet royal devrait prendre ses quartiers à Pretoria en Afrique du sud.