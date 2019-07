Maroc : Au moins 15 corps recueillis après des pluies diluviennes

Plus de trente heures de recherches ont été nécessaires aux secouristes pour réussir à exhumer au moins 15 corps parmi les personnes décédées après un important déboulement dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la région d’Al Haouz près de Marrakech. Selon l’envoyé spécial de 2M sur place, les corps de douze femmes et de deux hommes en plus de celui d’un enfant ont été sortis des décombres, tandis que le site d’information local Kech24 fait état de douze femmes dont deux petites filles, et trois corps d’hommes dont un petit garçon.

Tous étaient à bord d’un mini-bus qui a été pris au milieu d’un éboulement, au point 230 sur la route nationale numéro 7 au niveau du douar Touk Al Khair, dans la circonscription d’Asni. Le volume de la coulée a dépassé les 20 mètres de hauteur, ce qui a compliqué les opérations de recherche et de dégagement de la voie.

Dans un communiqué relayé jeudi, le ministère de l’Intérieur n’avait pas annoncé de bilan provisoire, indiquant uniquement que les unités de la Protection civile et les autorités locales avaient pris les mesures nécessaires pour retrouver d’éventuels corps, blessés ou survivants.