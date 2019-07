Ecole inclusive : Un service voit le jour à l’AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Le Conseil d’administration (CA) de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui s’est réuni lundi à Tétouan, a approuvé la création d’un service dédié à l’éducation inclusive au sein de cette académie.

Les membres de ce CA, présidé par l’Inspecteur général des affaires pédagogiques au ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Fares, ont voté à l’unanimité en faveur de la création de ce service, qui se chargera du suivi de la mise en œuvre du Programme national de l’éducation inclusive des enfants en situation de handicap.

Dans une allocution lue au nom du ministre de l’Education nationale, Khalid Fares a souligné que ce programme national, lancé officiellement le 26 juin dernier, fait partie des «chantiers prioritaires». Il a également relevé que cette session du CA constitue une occasion pour faire le point sur la progression de la réalisation de plusieurs chantiers structurants et prioritaires, lancés par le ministère dans le cadre de la mise en œuvre des directives royales et de l’application de la Vision stratégique de la réforme 2015-2030 et du plan d’action gouvernemental, notant que ces programmes «constituent une priorité pour l’année scolaire 2019-2020».

De son côté, le directeur de l’AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Aouaj, a présenté un exposé détaillé sur le bilan de l’année scolaire 2018-2019 et les mesures de préparation de la rentrée scolaire au titre de l’année 2019-2020.

Par ailleurs, les membres du CA ont appelé, dans leurs interventions, à conjuguer les efforts de l’ensemble des intervenants et partenaires pour améliorer la qualité de l’enseignement et promouvoir le système d’éducation et de formation dans la région.