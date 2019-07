Maroc : «Il n’y a pas de contrôle des subventions accordées aux syndicats»

«Aucune partie ne contrôle les subventions publiques accordées chaque année aux syndicats». C’est la phrase ayant marqué la séance hebdomadaire du mardi 23 juillet des questions orales à la Chambre des conseillers. Des propos hautement importants qui de surcroît portent la signature du secrétaire général de la Fédération Démocratique du Travail, proche de l’USFP.

«Est-ce que vous pourriez me dire qu’il y a un contrôle de la subvention annuelle versée aux syndicats ?», a demandé Abdelhamid Fatihi au ministre de l’Emploi, Mohamed Yatim.

«Il n’y en a pas, et je parle en ma qualité de secrétaire général de la FDT. Personne ne m’a jamais demandé comment j’ai dépensé cette argent publique.» Abdelhamid Fatihi

Volonté de transparence ou réaction à labmise à l’écart de la FDT ? On apprend qu’en novembre, Saad-Eddine El Othmani a consacré une «aide financière» de 15 millions de dh à l’UMT, la CDT, l’UNTM et l’UGTM. La FDT de Fatihi n’était pas parmi les bénéficiaires au motif qu’elle n’est plus une centrale syndicale.

Il y a aussi un projet de loi organique des syndicats qui traine depuis 2009. Mais il n’est pas près de voir le jour. Sur la requête de certains chefs de syndicats, le cabinet El Othmani a consenti de renvoyer l’examen à une date ultérieure et préféré mettre sur la table des discussions le projet de loi organique sur les grèves.