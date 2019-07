Etats-Unis : Une candidate de Miss World déchue de son titre pour des tweets sur le hijab

Kathy Zhu, gagnante du concours de beauté Miss World America-Michigan a été déchue de son titre à cause de ses tweets sur le hijab et les Afro-américains. / Ph. Instagram

Une candidate à un concours de beauté aux Etats-Unis, couronnée Miss Michigan a vu son titre révoqué pour des tweets «offensants» qu'elle avait précédemment postés au sujet du hijab et les Afro-américains.

Selon l’Associated Press et le journal britannique The Independent, l’organisation de Miss World Amercia et l’étudiante américaine Kathy Zhu ont tous les deux confirmé l’information. Celle-ci a été couronnée gagnante du concours la semaine dernière. «C’est une conservatrice de l’Université du Michigan qui collabore avec un groupe appelé Chinese Americans for Trump», précise l’AP.

«Miss World America (MWA) a appris que vos comptes de médias sociaux contenaient des contenus offensants, insensibles et inappropriés», lit-on dans une capture d'écran postée sur le compte Twitter de la jeune femme, âgée de 20 ans.

L’organisation a déclaré que la suppression du titre de Zhu serait appliquée «à effet immédiat», ajoutant que la partisane républicaine devait supprimer toute référence à son statut de participante au MWA sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Selon les captures d'écran des tweets maintenant supprimés obtenus par l'Orlando Sentinel, Zhu s’était exprimé à propos d’une invitation à «essayer un hijab sur le stand» du campus universitaire.

«Alors vous me dites que c’est juste un accessoire de mode et pas un quelque chose de religieux? Ou essayez-vous simplement d'habituer les femmes à être opprimées par l'Islam?», lit-on dans l'un des tweets.

Dans le deuxième, l'étudiant de l'Université du Michigan a écrit : «Saviez-vous que la majorité des morts noires sont causées par d'autres Noirs ? Résolvez d'abord les problèmes de votre propre communauté avant de blâmer les autres.»

«C’est tellement plus grand que l’apparat. Il s'agit d'une organisation discriminant des personnes ayant des opinions différentes», a-t-elle réagi. Kathy Zhu devait représenter le Michigan lors de la compétition Miss World America d'octobre à Las Vegas.