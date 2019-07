Migration irrégulière : L'Espagne accorde une aide financière de 30 millions d'euros au Maroc

Le gouvernement espagnol devrait approuver une aide de 30 millions d'euros pour le Royaume du Maroc afin de l'aider à gérer ses frontières et à réduire le nombre de migrants en situation irrégulière entrant en Europe, rapporte El Pais.

Ce nouveau fonds viendra s’ajouter aux 140 millions d’euros octroyés au pays nord-africain par l’Union européenne pour limiter les flux migratoires.

La somme devra être approuvée d'abord par le gouvernement espagnol vendredi, a ajouté le quotidien espagnol, précisant que ces 30 millions d'euros seront débloqués à partir du Fonds espagnol de prévoyance budgétaire, destiné aux urgences ou aux dépenses imprévues.

Cité par El Pais, un document justifiant la dépense budgétaire supplémentaire révèle que cet argent servira à couvrir «les coûts supportés par les autorités marocaines pour leur coopération avec l'Espagne et l'ensemble de l'UE en matière de gestion des frontières et de lutte contre l'immigration clandestine».

Cette subvention allouée à Rabat intervient après l'annonce, il y a quelques jours, de l’approbation par le gouvernement espagnol, gestionnaire du projet «Soutien à la gestion intégrée des frontières et de la migration au Maroc» de l’Union européenne, d’un don au Maroc d’une valeur de 26 millions d’euros pour l'achat d'équipements.

Cet accord «permet à la Fondation internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques (FIIAPP)», une fondation du secteur public relevant de l'État espagnol chargée de la gestion de projets de coopération internationale, de fournir au ministère marocain de l'Intérieur des véhicules et des équipements d'une valeur de 26 millions euros».

Pour rappel, dans un communiqué de presse justifiant l'allocation budgétaire, le gouvernement espagnol a expliqué qu'il «est chargé de la gestion du projet» qui vise à «soutenir les efforts déployés par le Maroc sous les auspices du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique et sa lutte contre la migration irrégulière en Afrique».