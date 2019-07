Tanger : Ilyas El Omari lance une étude sur les bienfaits du kif, avec le soutien du PJD

Après une longue absence, Ilyas El Omari revient au devant de l’actualité. Un retour effectué grâce à la plante du kif. Le rifain a réussi à convaincre tous les membres du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, élus PJD y compris, dont il assure la présidence depuis septembre 2015, pour consacrer un million de dirhams à une étude. Elle sera confiée à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, et portera sur les qualités du kif et les possibilités de son usage thérapeutique.

Les islamistes à l’instar des autres composantes de la grande collectivité territoriale ont appuyé sans concession la requête proposée par El Omari. Une nouveauté alors qu’ils s’étaient vigoureusement opposés à la conférence internationale organisée, en mars 2016 à Tanger, par le même président sur la dépénalisation du kif. Pour mémoire, l’événement avait connu la présence du secrétaire général du Conseil National des Droits de l’Homme, Mohamed Sebbar. En revanche, les élus islamistes l’avaient tous boycottée sans exception.

Ilyas El Omari ne renonce pas à la légalisation du kif

Force est de constater que de mars 2016 à nos jours, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts dont notamment le départ forcé de Abdelilah Benkirane du secrétariat général du PJD lors du 8e congrès de décembre 2017. Un changement qui a facilité une certaine «normalisation» des relations entre les deux formations, au moins au niveau de la capitale du Détroit.

En témoigne la participation d’Ilyas El Omari, fin juillet 2018 alors encore secrétaire général du PAM, à une réunion des conseillers PJD de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima portant sur l’évaluation de leur actions au sein de l’instance communale. Une présence qui aurait été impossible avec Benkirane encore à la tête de la Lampe.

Par cette étude, Ilyas El Omari affirme qu'il n'a jamais renoncé à son projet de légalisation de la culture du kif. Durant les années où il avait la mainmise sur les affaires du PAM, il avait lancé une campagne en faveur de la dépénalisation de la plante et une autre visant à accorder une grâce royale pour les petits agriculteurs détenus ou en fuite au point d’en faire des cartes électorales dans les régions du Nord et du Nord-Est du Maroc lors des scrutins communal et régional du 4 septembre 2015 et législatif du 7 octobre 2016. Une stratégie qui ne lui a cependant pas permis d'accéder à la présidence du gouvernement.