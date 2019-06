La Maroc saigne encore de ses compétences

Les Marocains diplômés sont de plus en plus nombreux à quitter le pays. Ce constat alarmant, qui n’est cependant pas nouveau, a récemment été appuyé par des données chiffrées. Intervenant mardi lors de la séance plénière mensuelle de la chambre des représentants, le député Omar Hjira indique que «plus de 10 430 cadres administratifs et techniques ont quitté le Maroc en 2018 dont 1 200 hommes d’affaires, 600 ingénieurs et 630 médecins».

Cité par Assabah, l’istiqlalien révèle qu’en 2018 seulement, «plus de 8 000 cadres administratifs et techniques, 1 200 hommes d’affaires, 600 ingénieurs et 630 médecins ont quitté le Maroc pour rejoindre les 5 millions des MRE à travers le monde». Pour lui, ces compétences «n’auraient jamais quitté leur pays s’ils avaient bénéficié de l’attention nécessaire de la part du gouvernement».

Il indique que cette fuite des cerveaux vers les Etats-Unis, le Canada et l’Europe est due au «peu de considération qu’on donne aux capacités du peuple marocain et à la faiblesse de la réactivité du gouvernement à ses attentes». Par ailleurs, il estime que «70% des MRE portent différentes nationalités ou sont en cours de naturalisation».

Le quotidien arabophone, repris pas Le360, souligne qu’un sondage international d’Arab Barometer explique que «plus de 70% des Marocains désirent quitter le pays pour des raisons économiques ou à cause de la prolifération de la corruption».