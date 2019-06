Les Etats-Unis dévoilent le volet économique de leur «Deal du siècle»    

Jared Kushner, conseiller principal de Donald Trump et architecte-clé du «Deal du siècle». / Ph. Anna Moneymaker - Bloomberg

Ce mardi à Manama, les Etats-Unis dévoileront le volet économique du «Deal du siècle» devant les représentants de plusieurs pays arabes et de puissances mondiales, dont le Maroc. A la veille de la Conférence de Bahreïn, l’administration de Donald Trump a dévoilé les grandes lignes de son plan intitulé «Paix pour la prospérité». Il comprend 179 projets d’infrastructure et d’affaires, selon des détails du plan et des entretiens avec des responsables américains, dévoilés par l’agence Reuters.

«L’ambitieux plan de relance économique, fruit de deux années de travail de Jared Kushner et d’autres collaborateurs, ne serait mis en œuvre que dans le cas où une solution politique aux problèmes de longue date de la région serait trouvée», précise-t-on.

Dans le détail, il s’agit de 50 milliards de dollars destinés à créer un fonds d’investissement mondial pour aider les États palestiniens et arabes. Les monarchies du Golfe ainsi que les Etats-Unis y contribueront.

Plus de la moitié de ce montant serait dépensée dans les territoires palestiniens en difficulté économique sur dix ans, le reste étant réparti entre l’Égypte, le Liban et la Jordanie.

Le plan «Paix pour la prospérité» comprend, entre autres, un corridor de transport de cinq milliards de dollars permettant de relier la Cisjordanie et Gaza. Certains des projets se situeraient dans la péninsule égyptienne du Sinaï, où les investissements pourraient profiter aux Palestiniens vivant à Gaza adjacente, alors que près d’un milliard de dollars serait destiné à développer le secteur du tourisme des Palestiniens.

Dans une interview accordée à l’agence de presse britannique, le conseiller principal de Donald Trump, Jared Kushner a refusé d’évoquer un «Deal du siècle», préférant plutôt qualifier son plan d’«Opportunité du siècle».

Pour rappel, l’Autorité et les représentants du peuple palestinien boycottent la Conférence de Bahreïn.