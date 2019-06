«Deal du siècle» : Le Maroc participera à la conférence du Bahreïn (officiel)

A quelques heures de l’ouverture de la conférence de Manama sur le volet économique du «Deal du siècle», le Maroc a fini par annoncer officiellement qu’il y sera présent.

«A l’invitation du Royaume du Bahreïn et des Etats-Unis d’Amérique, un cadre du ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc prendra part aux travaux de l’ ‘Atelier sur la paix et la prospérité’», indique le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans une déclaration parvenue à notre rédaction.

«La participation à cet atelier technique et sectoriel, se fait aux côtés de plusieurs pays arabes, africains et européens, ainsi que de nombreuses organisation régionales et internationales», ajoute la même source.

Et de rappeler que cette présence «se fait sur la base de la position constante et inchangée du Royaume du Maroc en faveur d’une solution de deux Etats, vivant côte à côte dans la paix et la stabilité, garantissant l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, souverain et viable, dans les frontières du 4 juin 1967, ayant Jérusalem Est comme capitale».

Lundi 24 juin, Jared Kuchner a confirmé, dans une interview accordé au quotidien Al Quds Al Arabi, que le Maroc prendra part à la réunion de Manama.