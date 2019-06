CAN 2019 : Renard mécontent après l'absence de pauses fraîcheur lors du match Maroc-Namibie

Le Maroc a difficilement battu la Namibie, ce dimanche au Caire, pour son entrée en lice à la CAN 2019 (1-0). / Ph. AFP

Le sélectionneur national Hervé Renard a exprimé dimanche son mécontentement face à l’absence de pause fraicheur durant le match ayant opposé les Lions de l’Atlas à l’équipe namibienne au Stade Al Salam au Caire.

«Pourquoi les joueurs n’ont-ils pas le droit de boire pendant les deux premières mi-temps? Comment est-ce possible ?», s’est-il interrogé, selon l’agence France-Presse, après qu’un but tardif d’Itamunua Keimuine contre son équipe a permis au Maroc de remporter la victoire lors de son premier match. «J’ai été très surpris. Si vous jouez au football, vous savez que vous devez boire, surtout après 20 à 25 minutes» de jeu, a ajouté celui qualifié par les médias de «Sorcier blanc».

Il s’est adressé aux organisateurs de la grand-messe footballistique qu’accueille l’Egypte, les appelant à «penser aux joueurs». «S’il vous plaît les organisateurs, pensez-y car ce sont les joueurs qui font le spectacle», a-t-il lancé. Le match d’ouverture du groupe D a débuté à 16h30 heure locale avec une température atteignant 37 degrés. «Il fait très chaud. On est au milieu de journée, il n’y a pas beaucoup d’air... c’est très, très difficile», a déclaré le milieu de terrain marocain M’Bark Boussoufa, cité par l’AFP.

Celle-ci rappelle que le comité médical du tournoi avait annoncé, avant le début de la compétition, que deux pauses lors des matches, aux 30e et 75e minutes, seront imposées afin de permettre aux joueurs de se réhydrater et d’appliquer des serviettes froides. L’attaquant nigérian Samuel Kalu a été hospitalisé plus tôt dans la semaine après avoir fait un malaise durant l’entraînement en raison d’une déshydratation. Il a raté le premier match de son équipe contre le Burundi samedi, conclut l’AFP.