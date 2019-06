CAN 2019 : Les Lions de l’Atlas dominent les Guerriers courageux de la Namibie

C’est aux termes d’un match stressant, truffé d’occasions ratées, que l’équipe nationale marocaine est parvenue, ce dimanche au Caire, à décrocher les premiers trois points lors de sa rencontre face à la Namibie. Un but que l’attaquant namibien Itamunua Keimuine marquera dans son propre but, à la 89e minute.

Bien qu’ils aient dominé les Guerriers courageux, les Lions de l’Atlas ont laissé filer plusieurs occasions de s’imposer. Au tout début de la première mi-temps de cette rencontre, le Onze national est aux manettes du jeu, sans parvenir à atteindre le but de l’adversaire. Ainsi, à la 10e minute, Nabil Dirar rate l’occasion de marquer après une passe de Hakim Ziyech. A la 19e minute, l’ailier polyvalent à l'Ajax Amsterdam tente de tirer depuis l’extérieur de la surface de but, en vain. Un deuxième ballon est tiré par le Néerlando-marocain, à la 36e minute, mais bloqué par le gardien de but namibien. Au fil des minutes, les Guerriers courageux quitteront leur position défensive pour visiter le but de Yassine Bounou, sans parvenir à percer le dispositif défensif des Lions de l’Atlas.

Un but marqué par un attaquant namibien

Durant la deuxième mi-temps, l’équipe nationale maintient la pression sur son adversaire avec plusieurs occasions ratées. C’est à la 56e minute que le Sorcier blanc décide d’effectuer un premier changement, puis un deuxième et un triosième. Soufiane Boufal remplace Mehdi Bourania à la 56e minute. Le milieu offensif au Celta Vigo tente aussi sa chance, quelques minutes plus tard, sans pouvoir marquer.

Karim El Ahmadi entre en jeu à la 69e minute à la place de Youssef Aït Bennasser. Une occasion en or est encore une fois ratée à la 71e minute, bloquée par le gardien de but namibien, puis suivie par une autre, une minute plus tard. Youssef En-Nesyri est enfin remplacé à la 77e minute par Khalid Boutaleb. Une minute durant laquelle Soufiane Boufal menace à bouveau le but namibien.

Le joueur namibien Itamunua Keimuine marque enfin dans son propre but, offrant aux Lions trois précieux points et une première position provisoire à la tête du groupe D.

La sélection marocaine de football affrontera vendredi prochain la Côte d’Ivoire au stade Asalam au Caire à 19h00, avant de jouer sa troisième rencontre contre l’Afrique du Sud, prévue le 1er juillet à partir de 18h00 (UTC+2).