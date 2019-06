France : Des films d’animation pédagogiques pour déconstruire les clichés sur l’islam

France Télévisions envisage de produire une série de films d’animation pédagogiques d’une durée de quatre minutes trente pour déconstruire les idées reçues sur l’islam, indique Le Monde. Elles s’intitulent «Les Voyages d’Ismaël» et sont destinés au jeune public.

Une initiative qui s’ajoute à d’autres séries vidéo déjà présentes sur Internet. Toutes ont pour objectif de «diffuser une culture générale historico-critique sur l’islam», précise le journal.

Le site d’information musulman Saphirnews a, quant à lui, récemment lancé une série pédagogique à destination des jeunes adultes qui traite de «sujets qui font l’objet d’incompréhensions et de manipulation dans la société française et parmi les communautés musulmanes». Parmi les sujets traités, le djihad, la charia, la laïcité, le soufisme, le statut des femmes, le califat, le doute dans la foi…

«L’idée était de mettre de la complexité tout en restant accessible là où des discours radicaux présentent les choses en noir et blanc. De faire passer l’idée qu’il existe des vérités, et non une vérité, sur différents sujets», explique Hanan Ben Rhouma, la rédactrice en chef du site. «On voit émerger sur le Web toutes sortes de contenus, certains dangereux. Notre responsabilité, c’est de donner à voir autre chose que le repli ou l’obscurantisme», estime-t-elle. D’après la journaliste, l’audience «dépasse 100 000 vues pour chaque vidéo».