Al Hoceima : Deux jeunes condamnés pour avoir rompu le jeûne du ramadan

Le tribunal de première instance d’Al Hoceima a condamné deux jeunes à une peine de prison et deux amendes pour avoir rompu, en pleine journée, le jeûne du mois de ramadan, ont confirmé à l’agence EFE des sources judiciaires.

L’un d’entre eux a été condamné, mardi 4 juin, à deux mois de prison et à une amende de 500 dirhams pour avoir fumé une cigarette pendant la journée, et l’autre à une amende du même montant. Le second a en revanche été exempté de peine de prison.

Tous deux ont été surpris dans le quartier Mirador en possession de nourriture et de boissons, ce qui a conduit le procureur à les poursuivre pour rupture publique du jeûne, aggravée par le fait qu’ils étaient en «possession d’une arme blanche», un couteau en l’occurrence.

Pour rappel, l’article 222 du code pénal stipule que : «Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du Ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois», ainsi que d’une amende.

Ces dernières années, l’application de cet article, très critiqué par les associations de défense des droits humains, s’est considérablement assouplie, relève l’agence EFE.