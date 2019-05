Autoroutes : Vers l’adoption de nouvelles mesures contre les resquilleurs

Le gouvernement devrait étudier un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à l’application de certaines dispositions de la loi 52.05 relative au Code de la route. Un texte qui prévoit d’installer des appareils de contrôle des infractions du non règlement du péage sur les autoroutes, rapporte ce mardi le journal Al Masse. Une infraction qui sera ainsi rajoutée à celles qui peuvent être constatées, de manière automatique, conformément aux dispositions du code de la route.

De ce fait, le décret élaboré par le ministère de l’Equipement et du transport rappelle que la loi n° 52.05, telle qu’elle a été modifiée, a mentionné l’infraction de «non-paiement de la redevance de l’autoroute». Une infraction de premier degré qui n’a pu être appliquée à cause des difficultés de constatation du délit dans les points de contrôle sur le réseau autoroutier. Le texte insiste à cet égard sur la nécessité de recourir à des appareils électroniques pour constater ces infractions. Il permet ainsi d’installer des «caméras qui contrôlent le non-paiement de la redevance autoroutière», en plus des radars que les constateurs doivent utiliser pour prouver les infractions routières.

Cette mesure sera principalement destinée à lutter contre plus de 5 000 resquilleurs qui rechignent chaque jour à s’acquitter du péage sur le réseau autoroutier, conclut le journal.