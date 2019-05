Municipales en Espagne : L’USFP fait campagne pour le PSOE auprès des Marocains

L’euphorie de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) à la suite de la victoire, en Espagne, du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sánchez n’est pas encore passée. Après avoir soutenu la formation espagnole de gauche lors des législatives, la Rose marocaine saisit l’occasion des municipales, prévues le 26 mai prochain, pour inciter une nouvelle fois les Marocains d’Espagne à voter pour le PSOE.

Dans un «Appel aux Espagnols d’origine marocaine», parvenu ce lundi à Yabiladi, le Parti de Driss Lachgar fait campagne pour le PSOE auprès des Marocains d’Espagne. «Après les élections législatives du 29 avril dernier qui ont permis au PSOE de se positionner comme la première force politique en Espagne, nous sommes devant un deuxième grand rendez-vous avec les urnes à l’occasion des prochaines élections municipales», indique la section Espagne de l’USFP.

«Votre vote PSOE permettra aussi à notre parti de confirmer sa vision politique aussi bien, sur le plan national que celui local. Votre vote en faveur des candidats du PSOE est très important pour le changement. Si vous aspirez à vivre mieux en Espagne, dans une société de convivialité, de cohabitation et de coexistence, ne laissez pas alors, les populistes et les xénophobes décider à votre place. Votez PSOE !», lit-on dans cet appel.

Pour la Rose, «le vote pour le PSOE est la seule vraie assurance pour l’égalité et la dignité des compatriotes marocains résidants en Espagne et celle de tous les immigrés». L’appel énumère ensuite plusieurs «avantages» de «voter PSOE». Et l’USFP-Section Espagne d’affirmer qu’elle compte sur «la mobilisation de toutes et tous».

La lune de miel entre la Rose et le PSOE ne date pas d'avril dernier lorsque Driss Lachgar avait effectué un déplacement en Espagne pour féliciter le PSOE de sa victoire électorale. Pour rappel, le PSOE et l’USFP sont tous les deux membres de l’Internationale Socialiste.