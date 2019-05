Espagne : L’USFP est-elle à l’origine de la plainte déposée contre Vox ? [Désintox]

Cette semaine, plusieurs médias marocains ont rapporté à tort que l’Union socialiste des forces populaires (USFP), à travers sa section locale en Espagne, a déposé une plainte contre le parti d’extrême droite Vox. La raison n’est autre que des propos racistes tenus par les dirigeants du parti de Javier Ortega Smith, dont il est le secrétaire général, contre les immigrés marocains lors de la récente campagne électorale.

Ainsi, dans son édition du weekend, le journal Assabah a rapporté que le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar «avait donné son feu vert à la section régionale du parti de la Rose en Espagne afin de déposer une plainte contre Vox, arrivé en 5ème place lors des récentes élections législatives». Avant le journal arabophone, Hespress donnait l’occasion à Driss Lachgar, mercredi dernier, d’affirmer que la section Espagne de sa formation politique «a mandaté un avocat pour saisir la justice contre Vox après des déclarations racistes et haineuses» tenues par ses dirigeants.

Contacté par Yabiladi ce samedi, le Premier secrétaire de la Rose persiste et signe, ajoutant que lors de la campagne électorale, «tous les partis de droite, et pas seulement Vox, se sont précipités de scander des slogans de haine et de racisme contre les Espagnols d’origine étrangère et à leur tête la communauté marocaine». «Notre communauté s’est sentie terrifiée et craintive quant à ses conditions [de vie en Espagne]», poursuit-il.

Une situation qui a «poussé les membres de [son] parti en Espagne à lancer une campagne de mobilisation forte en faveur de la participation, de sorte que toute personne d’origine marocaine comprenne qu’elle est impliquée dans cette bataille et qu’elle doit donc se rendre au bureau de vote», abonde-t-il fièrement.

«Dans ce contexte, notre frère et membre de la section régionale, le professeur Hilal Tarkou Halimi, a été mandaté pour déposer cette plainte. D’après ce que je sais, il l’a bien déposée, contre les déclarations racistes et xénophobes du parti Vox.» Driss Lachgar

La plainte déposée contre Vox, une initiative personnelle

Le Premier secrétaire de l’USFP n’a pas manqué l’occasion de couvrir d’éloges le «rôle» joué par des membres de son parti en Espagne contre «la campagne de haine et le chauvinisme menés par l’extrême droite».

Or, la fierté de Driss Lachgar quant au dépôt de cette plainte se heurte au démenti et aux précisions apportés par l’avocat Hilal Tarkou Halimi. Contacté par Yabiladi, ce dernier balaye d’un revers de main tout lien entre sa plainte et l’USFP.

«Je suis membre de la section régionale de l’Union socialiste des forces populaires, qui a tout le droit de reconnaître le travail de l’un de ses membres. Mais l’USFP n’a aucun lien avec la plainte que j’ai déposée, qui émane de mon orientation politique et fait suite à mon implication.» Hilal Tarkou Halimi

Il nous explique aussi avoir «obtenu en mars dernier une vidéo contenant des déclarations racistes de membres de Vox», ce qui l’a «incité à porter plainte». «J’ai donc déposé la plainte le 20 mars contre Javier Ortega Smith, en ma qualité d’avocat musulman et Marocain et en tant que président de l’Association Citoyens pour la coexistence et le développement», affirme-t-il.

Les précisions de l’USFP section Espagne

L’avocat maroco-espagnol rappelle aussi avoir déjà engagé en 2011 une poursuite contre un parti extrémiste catalan, «suite à laquelle ce dernier a été dissout».

Quant au recours déposé contre Vox, notre interlocuteur, également à la tête de l’Association des avocats marocains et d’origine marocaine à l’étranger, précise que «la plainte a eu une grande influence en Espagne, ce qui pourrait amener le parti remportant les élections à introduire des amendements à la loi électorale contre les discours haineux de certaines formations politiques».

«Ce qu’a déclaré Driss Lachgar concernant la plainte peut s’expliquer par rapport à sa mobilisation pour les affaires impliquant le Maroc et les Marocains», se rattrape-t-il enfin, jetant des fleurs au Premier secrétaire de la Rose en rappelant son déplacement à Madrid pour féliciter le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) de Pedro Sanchez.

De son côté, Aicha El Karji, secrétaire régionale de l’USFP en Espagne, nous confirme aussi les propos de l’avocat. «Maître Hilal Tarkou Halimi, membre de la section du parti, a décidé d’engager une action en justice contre le parti Vox, en sa qualité de président de Citoyens pour la coexistence et le développement», assure-t-elle.

La Marocaine précise que la section de l’USFP «travaille au sein de l’Internationale Socialiste et ne peut pas engager de poursuites». «L’initiative était personnelle et nous sommes satisfaits au sein du parti», enchaîne-t-elle.