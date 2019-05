Ceuta : Vox propose de réhabiliter une ancienne prison en centre pour mineurs

Le parti espagnol d’extrême droite a proposé de réhabiliter l’ancienne prison de Ceuta, fermée depuis plus d’un an, pour en faire un centre d’accueil pour mineurs étrangers non accompagnés, rapporte l’agence Europa Press.

L’enfermement de ces mineurs dans cette ancienne prison se fera «tandis que les procédures nécessaires seront mises en œuvre pour leur expulsion vers le Maroc», souligne le parti dans son programme pour les élections municipales qui auront lieu ce 26 mai.

La formation ne s’arrête pas là et affirme qu’elle s’engagera «à réclamer au gouvernement espagnol d’exercer une pression sur le Maroc afin que ce dernier finance les coûts résultants de la protection de ces mineurs», poursuit Europa Press.

Pour rappel, le parti d’extrême droite a effectué son entrée à la Chambre basse du parlement avec 24 députés et en ayant obtenu un soutien de 23,9% (9 079) de voix lors des élections législatives anticipées du 28 avril.