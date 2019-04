Espagne : Le PSOE de Sanchez remporte les législatives du 28 avril, le Maroc rassuré ?

Les socialistes espagnols pourront célébrer, le 2 mai, le 140e anniversaire de leur parti avec un large sourire. Et pour cause, ils ont gagné les élections législatives anticipées du 28 avril avec 123 sièges, ont annoncé hier soir lors d’un point de presse la porte-parole du gouvernement et le ministre de l’Intérieur.

Ce qui place le PSOE très loin devant son éternel rival le Parti Populaire qui n’a pu glaner que 66 députés. La droite classique a perdu 71 sièges par rapport aux élections de 2016. Un sérieux revers pour son chef, Pablo Casado.

En revanche, chez Ciudadanos, la formation de centre-droit qui monte, l’heure est à l’euphorie, arrivée troisième avec 58 sièges. Comme le PP, Unidas-Podemos boit la tasse avec seulement 42 députés, soit 32 en moins par rapport à 2016.

Pour sa part Vox n’est guère satisfait de ses résultats. Certes le parti d’extrême droite effectue une première entrée à la Chambre basse du Parlement avec 24 députés. Mais cette performance laisse un goût amère pour la direction qui espérait au moins une quarantaine de députés.

Le Maroc rassuré ?

Pedo Sanchez a désormais toutes les cartes en main pour constituer son prochain cabinet. Il a le choix entre concrétiser sa promesse électorale de former un gouvernement de gauche avec Unidas-Podemos et le soutien des nationalistes du Pays-Basques, des Iles Canaries et de Cantabrie, sans qu’il soit contraint de frapper à la porte des indépendantistes catalans.

Il devrait ainsi dépasser le seuil de la majorité, fixée à 176 députés. La deuxième option, moins évidente, serait une coalition avec Ciudadanos. A deux, ils dépassent largement ce seuil avec 180 sièges.

Cette victoire du PSOE aux législatives du 28 avril devrait rassurer le Maroc, d’autant que Pedro Sanchez a tenu, depuis qu'il a réussi son coup de la motion de censure en juin 2018 contre l’exécutif Mariano Rajoy, a prouver sa volonté de consolider davantage ses relations avec le royaume.

Une politique qu’il entend poursuivre dans les prochaines années. Sa récente tribune, publiée dans la revue «Politica Exterior», est à ce titre éloquente. «Le progrès et la prospérité du Maroc constituent un élément décisif pour la stabilité de la Méditerranée occidental et particulièrement pour l’Espagne», a-t-il plaidé. Se faisant l’avocat de Rabat, il appelé à «une réelle association stratégique entre l’UE et le Maroc».

Par ailleurs, durant ses dix mois à la tête du gouvernement, les principaux ministres du PSOE ont multiplié les visites au Maroc. Une tendance qui devrait se confirmer dans les prochaines années.