Rabat : Le roi lance les travaux de construction du nouveau siège de la DGSN

Le roi Mohammed VI a procédé, mercredi au quartier Riad à Rabat, au lancement des travaux de construction du nouveau siège de la Direction générale de la sureté nationale (DGSN).

Mobilisant un budget prévisionnel global de 2 milliards de dirhams, la réalisation du nouveau siège de la DGSN s'inscrit en droite ligne du discours royal du 30 juillet 2016 dans lequel le roi avait invité le gouvernement à doter l’institution policière de toutes les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de remplir convenablement ses missions.

Érigé sur un terrain d'une superficie globale de 20 hectares, le nouveau siège de la DGSN sera bâti selon les normes architecturales marocaines et constituera un véritable complexe administratif moderne et intégré, abritant toutes les directions et services centraux de la sûreté nationale, ainsi qu'une salle de conférences d'une capacité de 1 200 places.

Le futur siège de la DGSN, qui sera réalisé dans un délai de 5 ans, comprendra également un musée de la sûreté nationale, un centre pour archives, un centre pour activités sportives, un centre d'enregistrement des données identitaires et d'impression des cartes nationales, un centre d'hébergement des forces de réserve, un centre informatique et un parking d'une capacité de 1 500 véhicules.

Il bénéficiera d'une accessibilité améliorée de par son emplacement au quartier Ryad et sa connexion au réseau routier et autoroutier grâce à la rocade sud de Rabat.