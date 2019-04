CAN 2019 : Le Maroc dans le groupe D avec des adversaires de taille

Depuis ce vendredi soir, la composition des groupes constituant les équipes qui participent à la CAN 2019 a été dévoilée au Caire. Le Maroc, qui fait partie du groupe D, a de quoi s'inquiéter. En effet, les Lions de l'Atlas feront face à des adversaires de taille au sein de ce groupe, qui comprend la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie.

FINALLY! #TotalAFCON2019 groups are here! ?



Which is the most exciting group? ? pic.twitter.com/LNeByDBlsn — CAF (@CAF_Online) April 12, 2019

Dans une déclarationà la MAP, le sélectionneur Hervé Renard a souligné que le concurrence sera rude, mais que les préparations iront bon train afin d'être à la hauteur du défi et faire une prestation de qualité, lors de cette gand-messe footballistique, prévue du 21 juin au 19 juillet prochains en Egypte. La sélection marocaine de football disputera ses rencontres au Stade Al Salam au Caire.

La capitale égyptienne abritera également les matchs du groupe A, comprenant en plus du pays hôte, la RD Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe, ainsi que ceux du groupe C composé du Sénégal, de l'Algérie, du Kenya et de la Tanzanie. Les autres rencontres auront lieu en Alexandrie, Ismaïlia et Suez.