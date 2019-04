Maroc : Un audit imminent des projets royaux ?

Plusieurs départements ministériels se seraient engagés, ces derniers jours, dans une course contre la montre pour finaliser des projets ayant fait l’objet de conventions devant le roi. Selon le journal Al Massae, qui cite des sources informées, une vaste opération d’audit relative à plusieurs programmes sociaux ayant nécessité des budgets conséquents serait imminente. Il s’agit de projets ayant été financés conjointement par les départements ministériels, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et les conseils régionaux et provinciaux.

Les sources du journal précisent que les ministres auraient reçu l’instruction d’aller sur le terrain, de faire le suivi des chantiers et de résoudre les problèmes qui peuvent retarder les travaux. Les difficultés qui peuvent entraver la réalisation de certains projets sont généralement d’ordre foncier ou financier, même si ce défaut de paiement semble avoir été réglé par le gouvernement ayant appelé les administrations et les établissements publics à s’acquitter de leur dû dans les délais préétablis.

Al Massae, cité par Le 360, rappelle que les ministres et les hauts commissaires ont reçu récemment, une circulaire du chef du gouvernement dans laquelle il demande de donner la priorité aux projets signés devant le roi. «Une orientation que Saâdeddine El Othmani tient à appliquer, à la lettre, surtout après le scandale d’Al Hoceïma Manarat Al Moutawassit», souligne-t-on de mêmes sources. Le journal rappelle que ladite note réaffirme la politique de rationalisation des dépenses demande, en outre, à chaque ministre d’élaborer un budget triennal pour la période 2020/2022.