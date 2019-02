Espagne : Un groupe de Marocains recruteurs de djihadistes démantelé en prison

La police nationale espagnole a annoncé lundi avoir démantelé un groupe qui radicalisait d'autres prisonniers afin qu'ils puissent rejoindre l’organisation «Etat islamique» une fois libérés.

Dans un communiqué publié sur le site du ministère de l'Intérieur, le police nationale espagnole a annoncé l’arrestation de cinq détenus de nationalité marocaine pour leur participation présumée au recrutement, et la formation d’un réseau pour commettre des attaques terroristes. Les personnes arrêtées sont âgées de 25 à 68 ans et purgent toutes, depuis 2013, des peines dans les prisons de Madrid III (Valdemoro) et de Mansilla de las Mulas (León). Leur radicalisation se serait produite en prison.

L'opération a été mise en place à la suite d'une enquête menée par la Brigade provinciale d'information de Madrid en coordination avec le bureau d'information générale de la police nationale et du secrétariat général des établissements pénitentiaires. À Alcorcón (Madrid), deux autres personnes, un homme et une femme, ont également été arrêtés pour appartenance à ce réseau.

Les membres du réseau auraient promis d'importantes sommes d'argent aux autres détenus pour les convaincre de se joindre à eux. Pour la police nationale espagnole, le mode de fonctionnement de ce réseau reprend le schéma habituel des attaques djihadistes commises ces derniers temps en Europe.

Ce démantèlement a été mené sous la direction de la Cour centrale d'instruction n°5 et sous la coordination du Bureau du procureur de la Cour nationale espagnole, conclut le communiqué.