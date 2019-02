Grippe H1N1 au Maroc : L’OMS et le ministère de la Santé rassurent

La situation actuelle relative à la grippe saisonnière «ne doit en aucun cas inquiéter la population», ont assuré mardi le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la santé en réaction aux informations rapportées dans les journaux et les médias sociaux concernant les décès dus à cette maladie.

«L’OMS et le ministère de la Santé surveillent la situation de très près et recommandent les mesures de prévention habituelles», ont-ils affirmé dans un communiqué conjoint, où ils soulignent que «le système de surveillance de la grippe au Maroc fonctionne pleinement et génère toutes les données nécessaires aux actions de prévention et de riposte».

Les virus circulants, ajoute la même source, sont régulièrement testés au niveau du Centre national de référence de la grippe et aucun nouveau type n’a été décelé. «Le virus majoritairement circulant pour cette saison, au Maroc et à l’échelle mondiale, est le virus grippal A (H1N1), qui est un virus humain circulant depuis 2010 lors de chaque saison grippale», rappelle-t-on.

Chaque année, les épidémies de grippe peuvent toucher tous les groupes d’âge, bien que le risque de complications, ou dans certains cas de décès, concerne essentiellement les groupes vulnérables, à savoir, les femmes enceintes, les enfants de 6 mois à 5 ans, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, poursuit-on.

A cet effet, l'OMS et le ministère de la Santé «continuent de conseiller la vaccination annuelle des personnes appartenant à ces groupes à haut risque, ainsi qu’aux professionnels de santé». Pour ces derniers, le ministère adresse un message en affirmant que «le traitement de la grippe reste un traitement non spécifique et que le médicament antiviral devra être réservé aux cas d’infections aiguës sévères, pris en charge en hospitalisation dans les 48 heures suivant le début des manifestations cliniques».

Pour rappel, le Sur un total de 58 cas d'Infection respiratoire aigüe sévère (IRAS) pris en charge dans les hôpitaux publics et cliniques privées et testés positifs au sous-type A(H1N1), 15 patients se sont complétement rétablis, 32 sont toujours sous traitement et 11 autres patients sont décédés, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé.