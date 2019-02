Enrico Macias et William Goldnadel tirent à boulets rouges sur les opposants au concert de Casablanca

Le 14 février prochain, Enrico Macias devra animer un concert au Mégarama de Casablanca. Depuis l’annonce de cette date, la Campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël au Maroc (MACBI) appelle le public à ne pas s’y rendre, soulignant le caractère de normalisation que revêt ce spectacle à cause des actions pro-israéliennes du chanteur. Invité ce vendredi sur le plateau de l’émission Le Grand Oral sur BFM TV / RMC, ce dernier a été questionné sur le concert, dans le cadre de sa tournée où il fait la promotion de son dernier album.

Connu pour être un défenseur de l’extrême-droite israélienne, l’avocat franco-israélien Gilles-William Goldnadel fait partie du panel de l’émission où il tutoie son «ami». Il lui pose alors cette question : «Que t’inspire le fait qu’il y ait une campagne contre toi au Maroc, en raison des prises de position par rapport à Israël ?»

Et le chanteur de répondre : «D’abord, je me fous éperdument de cette menace de boycott, car je vais y aller et je le dis à tout le monde. Advienne que pourra, mais je ne leur donne pas raison et ma victoire sera d’aller chanter à Casablanca, parce que je connais le peuple et le public marocain (…).»

Enrico Macias tient à être présent, les partisans du boycott aussi

Sur cette lancée, le chanteur français ajoute : «Ce n’est pas pour quelques individus qui veulent me faire du mal comme ça que je vais changer d’avis sur la qualité, la tolérance du Maroc.» Et de conclure sur son arrivée controversée : «Si on veut me faire du mal, qu’ils sachent que je serai à l’aéroport le 14 février.»

Dans ce sens, l’avocat réagit en taxant les opposant à l’arrivée d’Enrico Macias dans le royaume de «crétins qui sont contre la paix entre Israël et les pays arabes» (sic). Il présente l’artiste comme étant, «au contraire», le défenseur d’un message de paix» et argue qu’«il a même chanté pour Yassar Arafat».

Membre de Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) Maroc, le Moroccan academic and cultural boycott of Israël (MACBI) a alerté, depuis janvier, sur la venue non grata du chanteur. Dans un appel, elle affirme que «sa présence sur scène au Mégarama est une honte et une insulte au public casablancais».

MACBI ajoute aussi que le chanteur est «un défenseur inconditionnel de l’occupation de la Palestine et tout particulièrement de son armée» via l’«association (Migdal), qui soutient les soldats de l’unité chargée de la surveillance des frontières (Magav) connue pour ses crimes de guerre contre la population civile» palestinienne.

Contacté ce vendredi par Yabiladi, Anis Balafrej, militant propalestinien qui soutient l’appel du MACBI, réagit aux propos tenus par les deux invités de l’émission sur la télévision française. Ainsi, il affirme que «ce ne sont pas quelques individus qui ne veulent pas qu’il vienne, mais beaucoup de personnes».

Pour Anis Balafrej, «le peuple marocain est tolérant, en effet, mais il ne tolèrera jamais de passer sous silence les souffrances causées aux Palestiniens par les occupants et il sait très bien ce que leur fait l’unité de garde-frontière israélienne qu’Enrico Macias soutient à travers Migdal». «Le peuple marocain est très solidaire du peuple palestinien et il est décidé à ne pas laisser se produire une personne qui chante pour des tueurs», assure encore le militant.

Répondant par ailleurs aux accusations de Me Goldnadel, Anis Balafrej affirme : «Nous sommes contre la paix entre Israël et les pays arabes sur le dos des Palestiniens et au dépend de leur sang, oui.» A la question des actions qui seront prises en cas de maintien de ce concert, le militant indique qu’«il y a beaucoup d’initiatives prévues».

«On ne va pas lui dire ce qu’on va faire, mais il aura une belle surprise, à la hauteur de ses propos ; c’est quelqu’un qui veut chanter pour des tueurs tout en étant accueilli à bras ouvert ici et ça, il ne l’aura pas», promet-il.