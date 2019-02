Accords Maroc-UE : Le Polisario toujours mobilisé à Bruxelles

Après l’adoption par le Parlement européen de l’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne, et à la veille de l’approbation de l’accord de pêche, le Polisario reste mobilisé à Bruxelles. Cette semaine, des membres du comité exécutif de «Bnat Sakia El Hamra et Oued Ed-dahab» (Pro-Polisario) ont organisé une série de rencontres avec des députés européens dans la capitale belge.

Selon l’agence de presse du Front Polisario, l’objectif de ces rencontres serait «la sensibilisation aux impacts des accords que l’Union européenne compte conclure avec le Maroc pour inclure le Sahara occidental».

«Les activistes sahraouis ont pointé l’impact négatif de ces accords et l’atteinte qu’ils portent au processus politique mené sous les auspices des Nations unies et de l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental», poursuit-on de même source. Ils ont également souligné «la nécessité urgente de respecter la légitimité internationale au Sahara occidental au lieu de continuer à violer le droit international et européen pour des intérêts économiques au détriment des souffrances du peuple sahraoui», rapporte l’agence du Polisario.

L’occasion également de relayer plusieurs arguments préparés par le Polisario pour saboter le vote de l’accord de pêche par le Parlement européen, le 13 février prochain, après l’échec de ses lobbyistes et ceux de l’Algérie à convaincre les eurodéputés.