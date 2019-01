Hirak : L'administration pénitentiaire dément les propos de Nasser Zefzafi sur son état de santé

L'administration de la prison locale Ain Sebaâ 1 a démenti les informations relayées par des sites électroniques et sur les réseaux sociaux, selon lesquelles Nasser Zefzafi aurait été victime d'un AVC ayant conduit à une paralysie partielle. Un communiqué de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) explique que le détenu avait subi, il y a presque un an, une série d'examens médicaux dont une IRM et une électroencéphalographie. Un processus ayant montré qu'il souffrait d'une anomalie congénitale minime.

La même source dément également tout récit sur l'administration de pénitentiaire qui aurait dissimulé les résultats des examens, précisant que les symptômes ne seraient pas liés aux conditions de détention de la figure de proue du Hirak du Rif. L'établissement explique par ailleurs que le prochain examen médical est prévu dans deux mois. Ce communiqué réagit aux propos tenus, lundi, par Ahmed Zefzafi, père du militant, qui a indiqué que lors d'un entretien téléphonique, ce dernier lui a rapporté ne plus être en capacité de faire bouger sa main et son pied droit. Il reproche par ailleurs aux médecins de ne pas l'avoir tenu au courant des résultats de l'IRM effectuée en mars 2018.

Samedi dernier, le détenu a été transféré au CHU de Casablanca après avoir contesté la qualité des soins lui étant prodigués au sein de la prison. Selon sa famille, le corps médical de l'établissement hospitalier aurait recommandé de le transporter en urgence à Rabat, notamment à l'hôpital militaire, mais le détenu a été reconduit à sa cellule après les examens.