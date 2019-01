Hirak : Nasser Zefzafi conteste la qualité des soins médicaux en prison

A la prison d'Oukacha à Casablanca, Nasser Zefzafi, figure de proue du Hirak du Rif, a contesté la qualité des soins prodigués aux détenus dont il fait partie. En effet, le détenu a exprimé son mécontentement du traitement qui lui a été consacré, après avoir exigé une consultation pour des douleurs au pied. La situation a poussé ses codétenus à contester ledit traitement avant d'être replacés dans leurs cellules, selon l’établissement pénitentiaire. Nasser Zefzafi, lui, a été transféré à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Dans son communiqué, l'Administration pénitentiaire ajoute que lorsque l'infirmier s’apprêtait à apporter ces soins, le détenu aurait jeté les équipements et se serait blessé, réclamant la présence du directeur et du médecin et fustigeant que les soins qu'il a reçus étaient insuffisants.

L'Administration de la prison explique être intervenue pour ordonner le transfert du détenu à l'hôpital, en attendant de prendre des mesures disciplinaires.