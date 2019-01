Accord d’association : Large victoire du Maroc au Parlement européen

La plénière du Parlement européen de ce mercredi vient d’adopter, à une large majorité, les modifications apportées à certains articles de l’accord d’association entre le Maroc et l’Union européenne. Les modifications ont été approuvées par 444 députés européens contre 167.

Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale «se félicite de l’adoption par le Parlement européen, ce jour, en session plénière à Strasbourg, et de l’échange de lettres concernant l’Accord agricole, conclu entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne», indique dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

L’accord souligne «explicitement que les produits agricoles et de pêche, issus des provinces du sud bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l’Accord d’Association», poursuit le département. Celui-ci précise que ce nouvel accord «confirme également que tout accord couvrant le Sahara marocain ne peut être négocié et signé que par le Royaume du Maroc dans le cadre de l’exercice de sa souveraineté pleine et entière sur cette partie de son territoire».

Un retour à la case départ est possible

Même son de cloche auprès du président du groupe d’amitié Union européenne-Maroc. «Ce vote est une grande victoire», écrit ce mercredi Gilles Pargneaux selon qui «les relations commerciales entre l’Union européenne et le Maroc facilitent le développement économique du Sahara». «Grâce aux préférences tarifaires accordées par l’Europe, ce sont 7,7 milliards d’euros économisés par les populations du Sahara au profit de l’économie et de l’emploi. Voilà la réalité concrète de cet accord commercial», affirme l'eurodéputé français.

Ce feu vert met un terme, au moins dans les coulisses du PE, à des mois de confrontations entre les représentants du royaume et ceux du Polisario. En revanche, l’hypothèse d’un nouveau recours par le Front à la CJUE demeure fortement possible. Pour rappel, la CJUE s’est déjà prononcée pour l’exclusion du Sahara de tout accord commercial avec le royaume.

Sans attendre le résultat du vote d’aujourd’hui, le Polisario a dénoncé hier ce qu’il considère comme «illégalité des avantages commerciaux aux territoires sahraouis occupés». Pour le Front, tout «accord conclu à huis clos et qui passe outre l’avis du peuple du Sahara occidental (…) est nul et non avenu».

Ce vote d’aujourd’hui nourrit les espérances du Maroc et de l’Espagne quant à une approbation rapide, par les eurodéputés, de l’accord de pêche, toujours en examen en commission.