Le Vatican publie un logo de la visite du pape François au Maroc

«Serviteur de l’espoir». C’est le thème de la visite du pape François au Maroc les 30 et 31 mars. Le pontife effectue en effet un déplacement au Maroc, en réponse à l’invitation du roi Mohammed V, indique lundi l’agence Vatican News, l’agence officielle du Vatican.

Celle-ci précise que le pape se rendra à Rabat et à Casablanca. Ce déplacement sera le 26ème du pape François hors de l’Italie.

L’agence de presse annonce également qu’un «logo officiel de la visite du pape a été choisi parmi environ 50 créations des participants à un concours». Une note explicative accompagnant la publication du logo indique que la croix et le croissant utilisés dans le logo sont «des symboles du christianisme et de l’islam qui mettent en lumière les relations interreligieuses entre chrétiens et musulmans».

Le logo porte les couleurs des deux pays : vert et rouge pour le Maroc, jaune et blanc pour le Vatican. Le mot «Maroc», écrit également en arabe, «rend hommage au pays qui accueille le pape», poursuit Vatican News.

Le logo de la visite du pape François au Maroc. / Ph. DR

Celui-ci rappelle qu’avant sa visite au Maroc, le pape doit se rendre aux Émirats arabes unis du 3 au 5 février. S’adressant au Corps diplomatique lundi au Vatican, le pape François a déclaré que sa visite dans les deux pays à prédominance musulmane «représentait deux occasions importantes de faire progresser le dialogue interreligieux et la compréhension mutuelle entre les adeptes des deux religions».