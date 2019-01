Belgique : La loi contre l’abattage rituel entre en vigueur en Flandre

La loi interdisant l’abattage rituel, notamment celui effectué selon les rites juifs et musulmans, est en vigueur en Flandre depuis le 1er janvier 2019. Dans cette région belge, il est désormais interdit de tuer des animaux destinés à la consommation sans électrocution ou anesthésie préalables, rapporte France 24.

Cette loi sera cependant appliquée par étapes, en attendant de préparer l’infrastructure nécessaire à sa généralisation à toutes les catégories animales. Ainsi, elle concernera principalement la volaille. En Wallonie, ce texte devra entrer en vigueur à partir de septembre prochain.

Il y a un an, cette question avait suscité la polémique dans les milieux religieux juifs et musulmans. Quelques jours après les organisation juives, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique et les autorités religieuses de la communauté musulmane avaient saisi la Cour constitutionnelle contre l’interdiction totale de l’abattage sans étourdissement. Une mesure qui remet en avant le débat sur la liberté de culte, selon ces structures religieuses.