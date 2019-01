Football : Aucun Marocain retenu pour le titre de meilleur joueur africain 2018

La Confédération africaine de football a dévoilé ce lundi 1er janvier les trois noms qui disputeront le titre de meilleur joueur africain 2018, indique la CAF.

Aucun Marocain évoluant en Botola, en Europe ou en Asie ne figure sur la liste finale. Et pourtant, Ayoub El Kaabi (Hebei China Fortune), Hakim Ziyech (Ajax d’Amsterdam), Ismail Haddad (Wydad Casablanca), Mahmoud Benhalib (Raja Casablanca) et Mehdi Benatia (Juventus de Turin) étaient sélectionnés parmi le groupe des 34 rendu public le 30 novembre.

La course se jouera entre l’Egyptien Mohamed Salah (meilleur joueur 2017) et le Sénégalais Sadio Mané, les deux évoluant à Liverpool, et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal. Le Gabonais a déjà remporté le titre en 2015 alors qu’il portait les couleurs du Borussia Dortmund. En revanche Mané a échoué à deux reprises à soulever le trophée en 2016 et 2017.

Le verdict sera connu le mardi 8 janvier lors d’une cérémonie de remise des prix organisée à Dakar, au Sénégal.