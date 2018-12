Une élue du PJD arrache la présidence du conseil communal de Mohammedia

Le conseil municipal de Mohammedia reste sous le giron du PJD. La candidate des islamistes, Imane Sabir, a remporté l’élection qui s'est tenue ce lundi matin. Elle était, d’ailleurs, la seule candidate à succéder à Hassan Antra, un ancien de la Lampe, démis de ses fonctions suite à un verdict du tribunal administratif de Casablanca, saisi par le ministère de l’Intérieur.

Et pour cause, son rival, Mohamed El Atouani du RNI aurait été empêché par des individus d’accéder à la salle où s’est déroulé le scrutin. Une obstruction qui aurait dégénérée en une «agression». Le RNIste aurait même été évacué sur une civière vers un hôpital.

Avec ce nouveau rebondissement, l’élection de la PJDiste n’est qu’un épisode dans la longue série qui se joue depuis des semaines avec comme protagonistes le RNI et PJD qui se disputent la présidence du conseil communal de Mohammedia, et en second rôle un USFP plus que jamais divisé. Au grand dam de Driss Lachgar, la majorité des élus des socialistes ont apporté leur appui à Imane Sabir alors qu'une seule minorité a soutenu le candidat du parti de la Colombe.