Déraillement du train de Bouknadel : «L’ONCF n’est pas une ligne rouge», affirme Amara

A la Chambre des représentants, cinq groupes parlementaires ont interpellé le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau sur le déraillement du train de Bouknadel.

Les députés du PJD, PAM, MP, Istiqlal et RNI-UC ont exigé à l’unisson d’Abdelkader Amara d’apporter des éclaircissements sur le drame survenu mardi 16 octobre et ayant coûté la vie à 7 personnes.

Le ministre a notamment affirmé que l’enquête confiée à la Gendarmerie royale est en cours. Les investigations portent essentiellement sur l’analyse des deux boites noires du train. La réponse de la tutelle n’a pas réellement convaincu les députés y compris ceux du PJD.

Le PAM a ainsi demandé d'appliquer la «reddition des comptes», soulignant que la Cour des comptes avait déjà sonné le tocsin sur la vétusté des infrastructures. De son côté, l’Istiqlal a pointé du doigt la «mauvaise gouvernance qui sévit à l'ONCf». Et de se demander si l’entreprise publique «est-elle une ligne rouge?»

L’ONCF est «une propriété des Marocains»

Même son de cloche auprès du PJD. Les islamistes ont rappelé que suite à de précédents accidents, des enquêtes avaient été lancées sans que les résultats ne soient révélés publiquement. Quant au groupe conjoint RNI-UC, il a plaidé pour une rénovation de la flotte des trains de l’ONCF.

Dans son droit de commenter les interventions des députés, le ministre a promis de donner demain davantage de détails sur l’accident du 16 octobre et l'ensemble des projets menés par l’ONCF à l’occasion de la réunion de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement à la Chambre des représentants.

Un rendez-vous qu’il compte saisir pour «démentir de nombreuses rumeurs» qui circulent autour de l’Office. Et d'affirmer que «l'ONCF est une propriété des Marocains et non une ligne rouge».

Le ministre a, par ailleurs, invité les députés à s’armer de patience et d’attendre de connaitre les conclusions de l’enquête avant de «réclamer des têtes». Abdelkader Amara a rappelé aux députés que le déraillement du train de Bouknadel ne constitue pas une exception, énumérant des accidents survenus en Espagne, en Allemagne et en Taïwan.

Pour rappel, un train de l’ONCF en provenance de Casablanca et à destination de Kénitra a déraillé mardi à Boukndel, tuant 7 personnes parmi ses passagers. Elles sont également 125 personnes à avoir été blessées dans cet accident tragique.