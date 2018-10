Migration : Une délégation européenne arrive au Maroc

Une délégation de l’Union européenne composée de hauts fonctionnaires arrive au Maroc, selon l’agence Europa Press, qui cite des sources à Bruxelles. Pendant deux jours, les 17 et 18 octobre, elle aura des réunions avec des responsables marocains.

Sa mission est d’évaluer l’aide additionnelle dont a besoin le royaume pour faire face aux réseaux de migration. Lundi, au sortir du conseil des ministres des Affaires étrangères, la cheffe de la diplomatie de l’UE Federica Mogherini a évoqué une hausse de l’ordre de 150% des arrivées de migrants à travers la Méditerranée occidentale.

De son côté, Rabat s’attend à «une nouvelle ère de coopération rénovée entre le Maroc et l’UE dans le domaine des contrôles aux frontières et dans la lutte contre les réseaux», a confié Khalid Zerouali, le directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, dans une interview accordée à Jeune Afrique.

«Les contours de cette coopération, que nous voulons durable et pérenne, et non juste conjoncturelle, sont en cours de finalisation par les experts des deux parties», a-t-il précisé.

La question de l’aide apportée principalement au Maroc figure à l’agenda du sommet des chefs d’Etat de l’Union européenne, ce mercredi 17 octobre à Luxembourg.