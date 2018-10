Migration: Mogherini annonce une «augmentation» de l’aide européenne au Maroc

Le conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne s’est réuni lundi 16 octobre à Luxembourg. La cheffe de la diplomatie de l’UE a annoncé dans son point de presse qu’une délégation des Vingt-huit se «rendra cette semaine au Maroc et en Mauritanie» en vue d’examiner les moyens assurant aux deux pays «un contrôle plus approprié et adéquat des flux migratoires», rapporte l’agence Europa Press.

Mogherini a reconnu que l’Union européenne a constaté une hausse de l’ordre de 150% des arrivées de migrants à travers la Méditerranée occidentale ; et du coup, a décidé d’«augmenter» l’aide «particulièrement au Maroc et à la Mauritanie».

Sans rentrer dans les détails, la responsable a parlé de l'adoption de «certaines nouvelles mesures» qui devraient être mises en œuvre comme des «fonds qui seront destinés à la coopération avec ces deux pays pour une gestion conjointes de la route de la Méditerranée occidentale».

Son collègue Johannes Hahn, Commissaire européen de politique de voisinage, a sa propre recette. Il a appelé, dans une interview accordée à El Pais, l’UE à redoubler ses investissements au Maroc au détriment des dons directs.

«Investir (…) signifie des opportunités de commerce notamment pour les PME (…) C’est la meilleure contribution que nous pouvons apporter au service de nos propres intérêts.»

Hahn a invité les entreprises européennes à «investir au Maroc afin de le rendre plus fort» et donner ainsi des espoirs «particulièrement aux jeunes pour qu’ils n’abandonnent pas le pays et la région».