Espagne : Imbroda demande à Felipe VI de «ne pas oublier Melilla»

En Espagne, le 12 octobre est une fête nationale. Une journée pour commémorer la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb ; un défilé militaire est organisé à Madrid à cette occasion. Le roi Felipe VI préside la cérémonie et reçoit les félicitations des présidents des 17 régions et des deux villes autonomes, Ceuta et Melilla.

Juan José Imbroda a saisi l’opportunité de saluer le monarque pour lui demander «de ne pas oublier Melilla», a-t-il révélé dans des déclarations à la presse au terme de la commémoration. Et d’ajouter que le monarque lui aurait répondu fermement «jamais». Le président de droite a confié aux journalistes sa satisfaction de son bref échange avec le chef de l’Etat.

Force est de constater qu’Imbroda ne rate aucune rencontre, aussi éphémère soit-elle, avec Felipe VI pour occuper le devant de la scène médiatique. Le 19 juin 2014, jour de l’intronisation du roi, il l’avait convié à visiter sa ville.

Une invitation appuyée, quelques jours plus tard, par une requête écrite. Nullement découragé par la réponse négative, en mai 2017 il avait réitéré son «invitation» au roi. Depuis, quatre ans se sont écoulés sans qu’aucune réponse du palais de la Zarzuela ne soit parvenue à Juan José Imbroda.



Juan Carlos s'était rendu à Ceuta et Melilla seulement après 32 années de règne.