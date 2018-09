Classement FIFA : Le Maroc gagne une place et se positionne au 45e rang mondial

La sélection nationale de football a gagné une place et occupe désormais la 45e position au classement de la Fédération internationale de football (FIFA) du mois de septembre 2018, publié ce jeudi.

Les Lions de l'Atlas viennent en 4e position en Afrique, devancés par la Tunisie (23e), le Sénégal (25e) et la République démocratique du Congo (40e). Il est aussi le deuxième pays arabe de ce classement, devançant ainsi l'Egypte qui figure à la 64e place mondiale et 3ème pays arabe du classement, l'Algérie (69e) et l'Arabie saoudite (71e).

Le classement mondial est dominé par la Belgique (+1), championne du monde lors du Mondial de la Russie, la France, le Brésil et la Croatie. Le bas du classement est occupé par l’Erythrée, la Somalie, le Royaume de Tonga, les Bahamas et les Îles Turques-et-Caïques (210e place mondiale).

Pour rappel, après avoir grimpé à la 41ème place en juin dernier, le Maroc perd cinq places dans le classement de la Fédération internationale de Football (FIFA) pour le mois d’août.