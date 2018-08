Classement FIFA : Le Maroc chute de cinq places

Après avoir grimpé à la 41ème place en juin dernier, le Maroc perd cinq places dans le classement de la Fédération internationale de Football (FIFA) pour le mois d’août.

Eliminé lors du premier tour de la Coupe du monde organisée en juin-juillet derniers en Russie, le Maroc se place à la 46ème place avec un total 1418 points. Il se place ainsi derrière le Ghana et devant la Bulgarie.

Qualifiés pour la phase finale du Mondial 2018 en Russie, les Lions de l'Atlas avaient occupé la quatrième place au niveau de l'Afrique et la 41ème mondiale. Désormais, le Maroc est cinquième en Afrique , derrière la Tunisie (24ème place mondiale et 1ère en Afrique), le Sénégal (24ème place mondiale), la République démocratique du Congo (37ème) et le Ghana.

Un changement de détail est remarqué au niveau du TOP 5 du classement suite à la grand-messe footballistique de cet été. La France, championne du monde, occupe désormais la première place, suivie par la Belgique, le Brésil, la Croatie et l’Uruguay. L’Allemagne, 1ère place dans le classement du moins de juin, dégringole à la 15ème place.

Le bas du classement est occupé par les Bahamas, l’Erythrée, la Somalie, le Royaume de Tonga et les Îles Turques-et-Caïques (206ème place mondiale).