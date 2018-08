Avec l’Espagne de Sánchez, le Maroc souffle le chaud et le froid. Ses décisions, minutieusement calculées, déroutent majorité et opposition. Cet été, Rabat a misé sur la carte de la coopération sécuritaire, celle de la migration et de l’économie de Melilla.

Si, au début, le royaume s’est montré moins enthousiaste pour continuer à jouer le rôle de gendarme de son voisin ibérique et des autres pays de la rive nord de la Méditerranée, il a soudainement lancé des rafles dans les camps de Subsahariens installés à Nador. Le 9 août dernier, des centaines de migrants ont été contraints de monter à bord d’autocars à destination de villes situées très loin des clôtures de Ceuta et de Melilla.

Ce revirement a eu un effet immédiat, de l’autre côté de la Méditerranée. Le 12 août, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et la chancelière allemande, Angela Merkel, ont appelé la Commission européenne à accorder davantage de fonds au Maroc, afin qu’il poursuive efficacement son travail de limitation des flux migratoires.

Melilla, l’autre carte

Une promesse qui a, visiblement, motivé Rabat à aider l’Espagne à réduire le nombre de migrants qui entrent dans son territoire. Jeudi dernier, les autorités marocaines ont accepté le rapatriement de 116 Subsahariens ayant réussi, la veille, à escalader la double clôture de Ceuta.

Cette initiative a permis à l’exécutif de Sànchez d’apaiser la colère de l’opposition politique. Celle-ci l’accuse, en effet, d’être à l’origine de ce qu’elle qualifie d’«appel d’air» lorsqu’il avait consenti, mi-juin, d’accueillir le navire humanitaire Aquarius. En Espagne, certaines voix se demandent aujourd’hui si la décision de Rabat est simplement conjoncturelle, ou si elle annonce une volonté d’assumer sa responsabilité dans la protection des clôtures de Ceuta et de Melilla.

Néanmoins, cet «emballement» sur le volet migratoire tranche avec la fermeture par le Maroc de la frontière commerciale avec Melilla, ouverte depuis plus de 60 ans. Une décision critiquée à la fois par les formations de l’opposition, le Parti populaire (PP) et Ciudadanos, ainsi que par les syndicats et les entrepreneurs de la ville.

Jusqu’à présent, le gouvernement espagnol observe le silence. De son côté et malgré la pression, Rabat campe sur sa position. L’Espagne ne souhaite pas ouvrir un front de tension avec un pays qui a entre ses mains des cartes stratégiques. En effet, avec le PP ou les socialistes du PSOE au pouvoir, le voisin ibérique a tiré les leçons du coup de froid dans les relations maroco-françaises en 2014.