Migration : Sanchez et Merkel plaident pour plus d’aides de l’UE en faveur du Maroc

Ce samedi, Pedro Sanchez a pu rallier à sa cause Angela Merkel. A l’issue d’un sommet tenu en Espagne, les deux réclament davantage d’aides de la part de la Commission européenne au Maroc.

Le royaume ibérique souffre également de «la pression migratoire» a dit le chef du gouvernement espagnol lors d’un point de presse conjoint avec la chancelière allemande. Il s’est dit favorable pour «octroyer au Maroc un rôle clé afin d’ordonner les flux migratoires», comme le rapporte l’agence Europa Press.

Moins enthousiaste que son hôte à plaider seulement la cause de Rabat, Merkel a préféré placer le problème dans un cadre régional et continental. Ainsi, elle a appelé l’Union européenne «à intensifier sa coopération avec le Maroc et la Tunisie» afin que ces deux Etats puissent affronter le problème. «Ce sont des pays qui nécessitent de l’aide», a-t-elle expliqué.

L’Allemande a, par ailleurs, souligné que les Vingt-huit «ne doivent pas se contenter de parler de l’Afrique mais plutôt de parler avec l’Afrique». La chancelière a rappelé que l’UE est parvenue à des accords de réadmission de migrants avec le Niger, le Sénégal et le Ghana.

Si Merkel et Sanchez sont pour une révision à la hausse des fonds destinés au Maroc pour jouer le gendarme de l’UE, ils ont évité de présenter un montant.